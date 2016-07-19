Компанія Bayer і дві бельгійські асоціації молодих фермерів, Groene Kring і Fédération des Jeunes Agriculteurs, запрошують молодих лідерів думок з усього світу подати свої заявки на участь у третьому Міжнародному молодіжному аграрному саміті Global Youth Ag-Summit, який відбудеться з 9 по 13 жовтня 2017 року у Брюсселі, Бельгія.[далі]