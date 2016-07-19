З’їзд Аграрної партії
4 грудня об 11:00 у Національному Палаці Мистецтв «Україна» відбудеться Х (черговий) З’їзд Аграрної партії. Лідер партії Віталій Скоцик виступить і дасть оцінку ситуації в Україні, окреслить цілі та завдання партії у найближчій та довготерміновій перспективі. Під час З’їзду планується ухвалити низку внутрішньопартійних рішень, які стосуються подальшої розбудови політичної сили.[далі]
Dinamica Generale и New Holland Agriculture объявили о партнерстве18.11.2016
09.11.2016 на международной выставке EIMA компании Dinamica Generale и New Holland Agriculture объявили о партнерстве, целью которого является внедрение инноваций в агробизнес. [далі]
Аграрії ще чотирьох областей мають можливість отримати додаткове фінансування через аграрні розписки16.11.2016
З жовтня 2016 року впровадження аграрних розписок поширилося ще на чотири області України – Хмельницьку, Тернопільську, Миколаївську та Сумську. Відповідний наказ №384 було видано Міністерством аграрної політики та продовольства України 19 жовтня 2016 року. [далі]
Загони самооборони «українські ковбої» об’єднуються проти агрорейдерів15.11.2016
В аграрних регіонах України з’явились свої об’єднання озброєних «ковбоїв». Це відповідь фермерів на численні випадки рейдерства. [далі]
Недостатнє фінансування є причиною погіршення епізоотичної ситуації в Україні15.11.2016
В останні два роки в Україні значно збільшилась кількість випадків ураження африканською чумою свиней та загострився ризик поширення ящура, який нещодавно було зафіксовано у Володимирській області РФ, нодулядного (вузликового) дерматиту ВРХ, сказу, лейкозу ВРХ, лептоспірозу, сальмонельозу. Епізоотична ситуація погіршується також і в сусідніх країнах.[далі]
Молодь віком 18-25 років запрошують подати заявки на участь у Молодіжному аграрному саміті Global Youth Ag-Summit15.11.2016
Компанія Bayer і дві бельгійські асоціації молодих фермерів, Groene Kring і Fédération des Jeunes Agriculteurs, запрошують молодих лідерів думок з усього світу подати свої заявки на участь у третьому Міжнародному молодіжному аграрному саміті Global Youth Ag-Summit, який відбудеться з 9 по 13 жовтня 2017 року у Брюсселі, Бельгія.[далі]